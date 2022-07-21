В Казанском регионе ГЖД обновлено более 144 км железнодорожного пути

В Казанском регионе ГЖД в период путеремонтной кампании этого года обновили более 144,8 км железнодорожного полотна, сообщает пресс-служба региона Горьковской железной дороги.

«Проведен капитальный ремонт 28 километров пути. Работы выполнены в Татарстане на перегонах Каратун – Ключи и Арск – Корса», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, на станциях Зеленый Дол и Каратун заменены стрелочные переводы. В рамках текущего содержания пути обновлено 116,8 км железнодорожного полотна.

До конца этого года будет проведен капитальный ремонт 5,8 км пути, замены еще 13 стрелочных переводов, а также обновлено 110,2 км пути.