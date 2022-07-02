В Казанском регионе Горьковской железной дороги уровень травматизма снизился на 46%

На территории Казанского региона Горьковской железной дороги в январе — июне уровень травматизма снизился на 46%. Общее число пострадавших за этот период составило 13 человек, тогда как за аналогичный период 2021 года пострадали 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба региона ГЖД.

«Основные причины происшествий связаны с несоблюдением правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры — переходом через пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, нахождением на железной дороге в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники Казанского региона Горьковской железной дороги проводят систематическую профилактическую работу по предупреждению травмирования граждан. В частности, строятся и ремонтируются пешеходные мосты и настилы, устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности, а также проводятся совместные рейды с правоохранительными органами и профилактические беседы в образовательных учреждениях.