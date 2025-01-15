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Происшествия 15 января 2025 19:44

В казанском поселке Залесный загорелась баня

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В поселке Залесный в Казани загорелась баня. Возгорание произошло на улице Залесная, 2Б.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, горела внутренняя обшивка помещения.

К счастью, люди успели выйти до прибытия пожарных, пострадавших нет.

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