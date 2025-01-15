В казанском поселке Залесный загорелась баня

В поселке Залесный в Казани загорелась баня. Возгорание произошло на улице Залесная, 2Б.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, горела внутренняя обшивка помещения.

К счастью, люди успели выйти до прибытия пожарных, пострадавших нет.