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В казанском поселке Залесный загорелась баня
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В поселке Залесный в Казани загорелась баня. Возгорание произошло на улице Залесная, 2Б.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, горела внутренняя обшивка помещения.
К счастью, люди успели выйти до прибытия пожарных, пострадавших нет.
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