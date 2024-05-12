В казанском поселке Залесный легковушка вылетела в кювет, водитель чудом выжил

Сегодня утром в казанском поселке Залесный произошло ДТП – машина слетела в кювет, сообщают очевидцы.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Иномарка вспахала носом размокший весенний грунт, вылетев на обочину.

Автомобиль получил сильные повреждения. По словам очевидцев, водитель не пострадал.