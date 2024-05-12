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Происшествия 12 мая 2024 19:00

В казанском поселке Залесный легковушка вылетела в кювет, водитель чудом выжил

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Сегодня утром в казанском поселке Залесный произошло ДТП – машина слетела в кювет, сообщают очевидцы.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Иномарка вспахала носом размокший весенний грунт, вылетев на обочину.

Автомобиль получил сильные повреждения. По словам очевидцев, водитель не пострадал.

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