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В казанском поселке Залесный легковушка вылетела в кювет, водитель чудом выжил
Сегодня утром в казанском поселке Залесный произошло ДТП – машина слетела в кювет, сообщают очевидцы.
По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Иномарка вспахала носом размокший весенний грунт, вылетев на обочину.
Автомобиль получил сильные повреждения. По словам очевидцев, водитель не пострадал.
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