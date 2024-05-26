В казанском поселке Юдино потушили пожар в частном доме

Огнеборцы потушили пожар в частном доме по улице Богатырская в поселке Юдино. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило сегодня днем в 14.01. Спустя полчаса огонь был ликвидирован.

«Причина пожара устанавливается», – отметили в ведомстве.