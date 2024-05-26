news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 мая 2024 15:10

В казанском поселке Юдино потушили пожар в частном доме

Скопировать ссылку

Огнеборцы потушили пожар в частном доме по улице Богатырская в поселке Юдино. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило сегодня днем в 14.01. Спустя полчаса огонь был ликвидирован.

«Причина пожара устанавливается», – отметили в ведомстве.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2