В казанском поселке Юдино к 1 сентября отремонтируют детскую музыкальную школу

В казанском поселке Юдино к 1 сентября завершатся ремонтные работы в детской музыкальной школе №10 на 500 мест по ул.Революционной, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. Средства на ремонт были выделены из федерального и республиканского бюджетов.

«Мы хотим, чтобы не только в центре Казани, но и в поселках-спутниках – таких, как Дербышки, Юдино и других – кипела творческая жизнь», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Восстановительные работы в здании 1974 года постройки стартовали в первых числах июня. Теперь в одном крыле учебного заведения разместятся студии, учебные классы и гончарная мастерская юных художников, а в другом - кабинеты и актовый зал на 80 зрителей для начинающих музыкантов. Во всем здании произведены замена водопровода и монтаж перегородок со звукоизоляцией, планируется также обновить фасад.

Завершение ремонтных работ ожидается во второй половине августа, после чего образовательное учреждение будет официально переименовано в «школу искусств».