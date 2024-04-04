В казанском поселке Сухая Река загорелся частный дом, пострадал подросток

Сегодня жилом массиве Сухая Река в Казани загорелся частный дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате возгорания пострадал 15-летний подросток. Его доставили в ДРКБ.

На месте работают пожарные подразделения.