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Происшествия 4 апреля 2024 17:44

В казанском поселке Сухая Река загорелся частный дом, пострадал подросток

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Сегодня жилом массиве Сухая Река в Казани загорелся частный дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате возгорания пострадал 15-летний подросток. Его доставили в ДРКБ.

На месте работают пожарные подразделения.

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