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В казанском поселке Сухая Река загорелся частный дом, пострадал подросток
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Сегодня жилом массиве Сухая Река в Казани загорелся частный дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Предварительно, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате возгорания пострадал 15-летний подросток. Его доставили в ДРКБ.
На месте работают пожарные подразделения.
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