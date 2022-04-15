В казанском поселке Салмачи по нацпроекту расширят проезжую часть улицы Центральная

В казанском поселке Салмачи в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Центральная протяженностью 3,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Здесь будет уложен верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, рассчитанного по технологии объемного проектирования в соответствии с новым ГОСТом», — отметили в пресс-службе.

На участке протяженностью 2 километра дорожники расширят проезжую часть с шести до восьми метров. Кроме того, рабочие установят 14 остановочных павильонов с карманами, два светофора с вызывными устройствами и на протяжении 3,5 километра обустроят тротуар.

Все работы будут выполнены на 300 млн рублей, выделенных из регионального бюджета.

Всего в Казанской агломерации в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 33,9 километра дорог.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.