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Происшествия 10 января 2025 19:59

В Казанском поселке Салмачи автомобиль сбил 9-летнюю школьницу

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В Казанском поселке Салмачи автомобиль сбил 9-летнюю девочку.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, она переходила дорогу без сопровождение взрослых вне зоны видимости пешеходного перехода.

Ребенка с травмой ноги увезли в ДРКБ.

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