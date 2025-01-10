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В Казанском поселке Салмачи автомобиль сбил 9-летнюю школьницу
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В Казанском поселке Салмачи автомобиль сбил 9-летнюю девочку.
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, она переходила дорогу без сопровождение взрослых вне зоны видимости пешеходного перехода.
Ребенка с травмой ноги увезли в ДРКБ.
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