В казанском поселке Первомайский начались работы по расширению водоотводной канавы

В Казани стартовали противопаводковые мероприятия — в ЖК «Первомайский» проходит уборка снега и ведутся работы по расширению водоотводного канала. В ходе пресс-тура глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров показал, какие мероприятия подготовлены для обеспечения безопасности горожан.

Для предотвращения потопов в поселке Первомайский было принято решение привести в нормативное состояние канавы. Необходимость возникла еще в прошлом году, когда во время сильных дождей были подтоплены дома, расположенные на улицах Бутырская, Матроса Железняка и др.

«Мы ведем плановую работу по расширению дрены: убираем аварийные деревья и поросли, очищаем и расширяем русла канавы. Кроме того, будет проведено береговое укрепление и ремонт пешеходных мостов через дрену», — рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров.

Работы планируется завершить к августу, однако первоочередные меры уже этой весной помогут увеличить пропускную способность русла, что в несколько раз уменьшит риск затопления поселка. После укрепления канала его общая длина составит 940 метров, а ширина — два метра.

Помимо расширения водоотводной канавы также производится уборка снега. Так, за минувшие сутки в Казани вывезено 8 640 тонн снега, из которых более 5 тыс. тонн — с территории Вахитовского и Приволжского районов.

Для оперативного реагирования в условиях паводка власти Вахитовского и Приволжского районов подготовили 26 аварийных бригад, 216 трапов, 30 единиц откачивающего оборудования и около 500 мешков с песком.

Власти Советского района также подготовили средства для ликвидации последствий подтопления — это 38 единиц техники, 34 мотопомпы, мешки с песком и трапы. Также ведутся работы по очистке водоотводных канав, рек под мостами.

Также к весеннему паводку готовы Кировский и Московский районы. С риском подтопления определены восемь зон, среди которых — участки по улицам Запрогонная, Старо-Аракчинская, жилые массивы Ягодная Слобода, Игумново, Красная Горка и другие. Все территории находятся под контролем.

Ежедневно специалисты администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов проводят мониторинг мест возможного подтопления и состояния Сухой реки на предмет заторов и промерзаний. В настоящее время угрозы образования заторов нет.

Напомним, что в столице республики продолжают работать горячие линии по уборке снега. Можно обращаться как по телефонам районных администраций, так и через сервис «Открытая Казань».