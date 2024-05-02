В казанском поселке на участке рядом с мечетью появится дом для священнослужителей

В казанском поселке Вознесенское земельный участок, находящийся неподалеку от мечети «Каусар», разрешили использовать под дом для священнослужителей. Соответствующее постановление исполкома столицы Татарстана опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Речь идет о земельном участке в Боковом переулке площадью 866 кв. метров среди «индивидуальной и блокированной жилой застройки». Сама мечеть «Каусар» расположена по адресу: пер. Боковой, д. 10. Она была возведена в 1997 году.

«Предоставить <...> разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка <...> — религиозное управление и образование (размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (дома священнослужителей) <...>», — сказано в документе.