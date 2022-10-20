В казанском поселке мужчина погиб на пожаре в частном доме
Сегодня в половину четвертого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в казанском поселке Борисоглебское. Здесь, на улице Строителей, загорелся один из частных домов.
Из окон дома валил густой дым. Прибыв на место, пожарные сразу же направились внутрь и спасли оттуда двоих пострадавших мужчин – их сразу же передали медикам скорой помощи.
Однако во время реанимационных мероприятий один из мужчин скончался. Второго пострадавшего госпитализировали.
Спустя несколько минут пожарные смогли полностью потушить огонь. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, пожар начался в прихожей. По предварительной информации, в доме велись ремонтные работы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.