news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 октября 2022  16:23
Павел Климчак

В казанском поселке мужчина погиб на пожаре в частном доме

news_top_970_100

Сегодня в половину четвертого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в казанском поселке Борисоглебское. Здесь, на улице Строителей, загорелся один из частных домов.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Из окон дома валил густой дым. Прибыв на место, пожарные сразу же направились внутрь и спасли оттуда двоих пострадавших мужчин – их сразу же передали медикам скорой помощи.

Однако во время реанимационных мероприятий один из мужчин скончался. Второго пострадавшего госпитализировали.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спустя несколько минут пожарные смогли полностью потушить огонь. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, пожар начался в прихожей. По предварительной информации, в доме велись ремонтные работы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100