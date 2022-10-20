В казанском поселке мужчина погиб на пожаре в частном доме

Сегодня в половину четвертого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в казанском поселке Борисоглебское. Здесь, на улице Строителей, загорелся один из частных домов.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Из окон дома валил густой дым. Прибыв на место, пожарные сразу же направились внутрь и спасли оттуда двоих пострадавших мужчин – их сразу же передали медикам скорой помощи.

Однако во время реанимационных мероприятий один из мужчин скончался. Второго пострадавшего госпитализировали.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спустя несколько минут пожарные смогли полностью потушить огонь. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, пожар начался в прихожей. По предварительной информации, в доме велись ремонтные работы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.