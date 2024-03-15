В казанском поселке Мирный спасатели помогли дедушке, дверь дома которого засыпало снегом

В поселке Мирный в Казани спасатели прибыли на помощь пенсионеру, сообщил «Татар-информу» председатель совета ОСВОД Казани Никита Коробицын.

Входную дверь дома пенсионера засыпало снегом и наледью, съехавшими с крыши.

Фото: © ОСВОД Казани

Общественники ОСВОД совместно со специалистом УГЗ Исполнительного комитета Казани в рамках проведения противопаводковых мероприятий в весенний период выехали на место, провели осмотр, расчистили входную группу и разблокировали дверь от упавшего с крыши снега.