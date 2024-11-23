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В казанский поселок Мирный съехались экипажи полиции из-за того, что мужчина избил жену
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В полицию поступило сообщение от мужчины, что его пьяный сосед избивает свою жену в поселке Мирный.
На место выехали полицейские. Все обстоятельства выясняются.
В соцсетях сообщают о стрельбе, но по нашим данным, эта информация пока не подтверждается.
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