В казанский поселок Мирный съехались экипажи полиции из-за того, что мужчина избил жену

В полицию поступило сообщение от мужчины, что его пьяный сосед избивает свою жену в поселке Мирный.

На место выехали полицейские. Все обстоятельства выясняются.

В соцсетях сообщают о стрельбе, но по нашим данным, эта информация пока не подтверждается.