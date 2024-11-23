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Происшествия 23 ноября 2024 19:52

В казанский поселок Мирный съехались экипажи полиции из-за того, что мужчина избил жену

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В полицию поступило сообщение от мужчины, что его пьяный сосед избивает свою жену в поселке Мирный.

На место выехали полицейские. Все обстоятельства выясняются.

В соцсетях сообщают о стрельбе, но по нашим данным, эта информация пока не подтверждается.

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