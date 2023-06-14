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В казанском поселке Мирный под жилищное строительство зарезервировали 44 гектара земли
Тридцать земельных участков общей площадью более 43,9 гектара в казанском поселке Мирный зарезервированы под многоэтажное жилищное строительство. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Татарстана подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Соответствующие участки в Приволжском районе Казани включены в государственный резерв земель Республики Татарстан сроком на три года. Они расположены по соседству с традиционной площадкой Сабантуя в Березовой роще.
Новые дома предполагается возвести на территории между улицами Братьев Батталовых и Шамиля Каратая (между жилыми массивами «Лесной городок» и «Медгородок-3»).
«<…> права собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков <…> ограничиваются в связи с их резервированием для государственных нужд в части возведения жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, сооружений <…>», — отмечается в документе.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минземимущество Татарстана.
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