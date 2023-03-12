В казанском поселке Малые Клыки почти на сутки отключат воду

14 марта в поселке Малые Клыки в Казани отключат воду почти на сутки из-за подключения водопровода, сообщает МУП «Водоканал».

Воды не будет с 9.00 14 марта до 6.00 15 марта в домах, расположенных по улицам: Агрономическая, Большая Красная (кроме дома №122г), Дорожная, Зажора, Клубная, Озерная, Рабочая, Совхозная, Татарстан, а также по адресам: Мамадышский тракт, 6, 8а, 8в, 10, 10а, 10а корп.1, 10б.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.