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Происшествия 5 декабря 2023 10:36

В казанском поселке Константиновка водитель «ГАЗели» сбил пенсионерку и уехал с места ДТП

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Автоинспекторы Казани задержали водителя, который сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне в казанском поселке Константиновка. Водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил пожилую женщину. После этого 36-летний водитель скрылся с места ДТП.

Пешехода осмотрели медики, после чего ее отпустили домой.

#сбил женщину
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