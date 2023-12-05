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В казанском поселке Константиновка водитель «ГАЗели» сбил пенсионерку и уехал с места ДТП
Автоинспекторы Казани задержали водителя, который сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне в казанском поселке Константиновка. Водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил пожилую женщину. После этого 36-летний водитель скрылся с места ДТП.
Пешехода осмотрели медики, после чего ее отпустили домой.
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