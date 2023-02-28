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Происшествия 28 февраля 2023 11:26

В казанском поселке из-за снега на авто рухнула крыша навеса, пострадал мужчина

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В казанском поселке из-за снега на авто рухнула крыша навеса, пострадал мужчина
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение из казанского поселка Вознесенское. Сообщалось, что обрушилась крыша автонавеса, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте спасатели установили, что частично рухнул навес, обломки повредили автомобиль. Площадь обрушения составила 10 кв. метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, порезы рук получил хозяин автомобиля. Спасатели оказали ему первую медпомощь. От госпитализации мужчина отказался.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Не исключено, что навес рухнул из-за скопившегося мокрого снега - конструкция просто не выдержала веса.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#обрушение крыши #МЧС РТ
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