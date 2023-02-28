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В казанском поселке из-за снега на авто рухнула крыша навеса, пострадал мужчина
На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение из казанского поселка Вознесенское. Сообщалось, что обрушилась крыша автонавеса, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте спасатели установили, что частично рухнул навес, обломки повредили автомобиль. Площадь обрушения составила 10 кв. метров.
Кроме того, порезы рук получил хозяин автомобиля. Спасатели оказали ему первую медпомощь. От госпитализации мужчина отказался.
Не исключено, что навес рухнул из-за скопившегося мокрого снега - конструкция просто не выдержала веса.
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