В казанском поселке Дербышки почтили память героев Великой Отечестенной

Сегодня, накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в казанском поселке Дербышки, в парке у ДК имени Саид-Галиева, состоялось возложение цветов к мемориалу памяти героев Великой Отечественной войны. Участие в церемонии приняли секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина, председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, ветераны, активисты молодежных организаций и обычные жители Казани, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В разговоре с журналистами Лилия Маврина напомнила, что в годы войны в Татарскую АССР было эвакуировано много промышленных предприятий. В частности, летом 1941-го в район Казани, тогда известный как «Вагонстрой», был эвакуирован Ленинградский государственный оптико-механический завод вместе с сотрудниками. После войны завод так и остался в Казани, став одним из крупнейших предприятий поселка Дербышки.

«Мы в этот день чествуем ветеранов здесь, в Дербышках. Это особенное место, потому что именно Дербышки стали местом, куда были эвакуированы работники из Ленинграда во время блокады, и мы всегда говорим, что здесь особый дух, который пропитан памятью о Великой Отечественной войне и великих подвигах наших ветеранов и тружеников тыла», – заявила Маврина.

«Мы безмерно благодарны всем ветеранам за то, что подарили нам такую Победу, подарили нам жизнь. Мы помним вклад каждого бойца, который сражался на фронтах Великой Отечественной, тружеников тыла, которые трудились в сельском хозяйстве и производили продукцию для фронта. Татарстан – особенный регион, который внес свой значительный вклад в эту Победу. На фронт ушло 700 тыс. наших земляков, вернулся, к сожалению, только каждый второй», – продолжила секретарь Госсовета РТ.

Маврина также выразила уверенность в особом значении сохранения исторической памяти. «В наше время идет специальная военная операция. Россия всегда выходила победителем, и мы уверены, что и в этой войне мы тоже одержим победу. Наша задача, а также задача молодежи – передавать эту память из поколения в поколение, чтобы мы никогда не забывали, какой ценой далась эта Победа и что это значит для нашей страны, для нашей Великой России», – изложила она свое понимание процессов, связанных с исторической памятью, и поздравила всех с наступающим 9 Мая.

Участие в церемонии принял почетный гражданин Казани 99-летний Константин Моисеев, служивший на Северном флоте. Он поделился воспоминаниями о том страшном времени. «С начала призыва попал сразу на передовую, в Архангельск, который в годы войны был ключевым северным портом. Сначала сказали, что буду юнгой, потом начали называть матросом. Служили верно. Все время вспоминали тружеников тыла, которые нам помогали завоевать Победу», – отметил ветеран.

После торжественных речей участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу памяти героев Великой Отечественной войны.