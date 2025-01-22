В казанском поселке Борисоглебское открыли врачебную амбулаторию с кабинетом педиатра

В казанском поселке Борисоглебское открыли врачебную амбулаторию и кабинет врача педиатра. Одноэтажное здание оснастили современным медицинским оборудованием, оно рассчитано на сто посещений в сутки.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

На торжественное открытие приехал директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Иван Деев.

«Этот долгожданный объект, который появился в этом районе Казани, действительно нужен людям. Президент Российской Федерации ставит одной из задач – обеспечение максимальной доступности в том числе первичной медико-санитарной помощи», – отметил гость.

Также символический ключ от здания врачам амбулатории вручли министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Доступность медицинской помощи превыше всего, особенно первичного звена. Возможность приходить сюда на прием, проводить профилактические осмотры, как взрослого населения, так и детского – это большое подспорье для оказания качественной медицинской помощи. Я вас всех поздравляю. Сотрудникам желаю плодотворной и созидательной работы», – отметил руководитель республиканского Минздрава.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Для взрослых в амбулатории открыт один терапевтический участок и по графику там будут принимать узкие специалисты. Для детей также будет работать один педиатрический участок. Там созданы процедурный кабинет и кабинет вакцинопрофилактики. Выезд узких специалистов в Борисоглебское будет осуществляться по графику и по предварительной записи.

Численность населения поселка составляет 3 750 человек – это три тысячи взрослых и 750 детей. Ежегодно число жителей растет, потому что в поселке строятся новые дома.

«Наша планомерная системная работа по тому, чтобы жители Казани вне зависимости от того, где они проживают чувствовали себя жителями столицы. Еще один социальный объект, который поможет получать качественное медицинское обслуживание и взрослому населению и нашим детям», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Врачебная амбулатория и кабинет врача педиатра построены по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».