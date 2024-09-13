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В казанском поселке Борисоглебское «Калина» насмерть сбила пожилого мужчину
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В казанском поселке Борисоглебское произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
Трагедия произошла возле дома №51 по улице Рабочая. Под колеса автомобиля «Лада Калина» попал пожилой мужчина. Пешеход скончался в карете скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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