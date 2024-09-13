news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 сентября 2024 17:22

В казанском поселке Борисоглебское «Калина» насмерть сбила пожилого мужчину

Скопировать ссылку

В казанском поселке Борисоглебское произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Трагедия произошла возле дома №51 по улице Рабочая. Под колеса автомобиля «Лада Калина» попал пожилой мужчина. Пешеход скончался в карете скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100