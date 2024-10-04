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Общество 4 октября 2024 10:36

В казанском поселке Борисоглебск полицейские задержали подростка на питбайке

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В казанском поселке Борисоглебск сотрудники Госавтоинспекции задержали 17-летнего подростка на питбайке. Он ехал по проезжей части, водительских прав у него нет.

На водителя полицейские составили 4 протокола об административных правонарушениях. Питбайк у него забрали и отправили на штрафстоянку.

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