В казанском поселке Аракчино по просьбе родителей для школьников запустили автобус

В казанском поселке Аракчино для учащихся школы №8 запустили автобус. Перевозка школьников организована по запросам родителей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Сформирован список детей, у которых есть потребность в перевозке в обе стороны. Всего автобус перевозит 63 ребенка в три рейса», – отметили в пресс-службе.

Школьный автобус следует от паромной переправы до филиала школы №8 в Аракчино. Утром автобус отправляется в три рейса, после занятий также организовано три рейса. При перевозке детей присутствует сопровождающий педагог.