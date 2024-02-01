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В казанском поселке Аки сын до смерти избил отца
Житель Казани подозревается в убийстве отца. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Накануне в одном из домов в поселке Аки нашли тело 57-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом в области головы. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 33-летний сын потерпевшего. Следователи установили, что между пьяными родственниками произошел конфликт, переросший в драку. В итоге молодой человек нанес отцу множественные удары в область головы. От полученных травм мужчина скончался, а сын обратился в экстренные службы, сообщив о произошедшем.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении 33-летнего казанца меры пресечения в виде заключения под стражу.
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