В казанском полку Росгвардии проводили военных, отслуживших военную службу по призыву

Сегодня в Казани в торжественной обстановке проводили домой военнослужащих, отслуживших установленный срок военной службы после осеннего призыва в 2022 году. Практически все они были призваны на военную службу из различных уголков республики, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

На мероприятии увольняющимся в запас росгвардейцам вручили грамоты и благодарственные письма родителям, в которых командование воинской части выразило благодарность «за воспитание надежного защитника Отечества, сознательного гражданина своей страны и патриота нашей Родины!».

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

К виновникам торжества обратился командир полка, который поздравил росгвардейцев с окончанием воинской службы по призыву.

«Целый год вы были военнослужащими полка: выполняли задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на улицах Казани и Республики Татарстан, защищая граждан от противоправных посягательств, участвовали в обеспечении безопасности массовых мероприятий на территории республики. От лица командования и личного состава воинской части благодарю вас за достойную службу и желаю уверенно идти по жизни дальше. Надеюсь, что вы не забудете родную воинскую часть и будете с благодарностью вспоминать своих командиров и наставников», – подчеркнул командир полка.

В завершение мероприятия мимо увольняемых в запас военнослужащих, твердо чеканя шаг, торжественным маршем прошел личный состав полка.

После получения документов строй уволенных в запас росгвардейцев проследовал за ворота воинской части, где их с нетерпением ждали родные, близкие и друзья.

