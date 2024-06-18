В казанском полку Росгвардии открыли мемориал в память о погибших на СВО однополчанах

В Казанском специальном моторизованном полку Приволжского округа Росгвардии торжественно открыли мемориал в память о военнослужащих части, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в ведомстве.

Центральным элементом монумента стала скульптурная композиция работы татарстанского мастера Вадима Иксанова – фигура росгвардейца в полной боевой экипировке, удерживающего на руках девочку. Рядом установлен обелиск с увековеченными именами погибших бойцов.

Фото: © Росгвардия РТ

Мемориал разместили на территории воинской части, что позволит всем военнослужащим почтить память своих боевых товарищей, отдавших жизни за выполнение воинского долга.

На торжественную церемонию открытия прибыли родственники погибших росгвардейцев, командование территориального управления и частей Росгвардии, представители взаимодействующих силовых структур, ветераны, духовенство и юнармейцы.

Фото: © Росгвардия РТ

Право открыть памятник было предоставлено начальнику Управления Росгвардии по РТ генерал-майору полиции Рустему Гумерову и командиру воинской части подполковнику Александру П.

После минуты молчания к присутствующим обратился Рустем Гумеров. Он подчеркнул важность мероприятия для патриотического воспитания молодежи, а также выразил благодарность героям, ценой жизни обеспечившим выполнение боевых задач.

Фото: © Росгвардия РТ

Родственникам погибших военнослужащих были вручены памятные сувениры с изображением монумента. Ряд росгвардейцев получил ведомственные награды.

Завершилось мероприятие возложением гирлянды и цветов к подножию мемориала. Память героев была почтена минутой молчания.