В казанском питомнике «краснокнижников» 1 мая пройдёт субботник

В казанском питомнике краснокнижных растений 1 мая пройдет субботник, к участию в котором приглашаются добровольцы. Об этом «Татар-информ» сообщил организатор акции, экоактивист Тимур Ескараев.

«Сбор участников субботника состоится 1 мая в 12 часов дня на территории будущего парка Залив у Казанки. Питомник краснокнижных растений был создан в 2020 году по инициативе руководителя Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева при поддержке мэрии Казани для экологических проектов, сохранения популяции редких растений, в том числе занесенных в Красную книгу РТ. Территория площадью 4 га ограничена с юга санаторием «Ливадия», с севера — поселком Торфяной, а с запада — берегом Казанки», — сказал он.

Минувшей зимой питомник редких видов растений неизвестные злоумышленники засыпали грязным снегом, поломали деревья, засыпали вагончик с инвентарем. В грязном снеге содержались химреагенты, микропластик от шин и прочая грязь. Всё это может погубить популяцию краснокнижных лесных орхидей или пальчатокоренник мясо-красный, который любители экологии обнаружили прошлой весной на данном участке. Этот редкий вид ранее исчез на территории Русско-Немецкой Швейцарии из-за дорожных реагентов, которые периодически сдувало с Миллениума. Растения отличаются повышенной прихотливостью, для жизни и роста им необходимы полутень и глинистая почва. Срывать пальчатокоренник запрещено, так как он занесен в Красную книгу. Кроме того, из-за мусора оказалось под угрозой возрождение редких дубов.

По расчетам активистов экологии нанесен ущерб как минимум на 200 тыс. рублей. В ходе субботника планируется уборка территории и восстановление причинённого ущерба.