В Казанском педколледже прошли занятия по профориентации для школьников

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В Казанском педагогическом колледже прошли профессиональные пробы для школьников. Это лекции, практические занятия, тесты на компьютере в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Во время лекции «Альманах профессий» школьники узнали о самых востребованных профессиях в Республике Татарстан, среди которых – инженеры, медицинский персонал, специалисты в сфере IT, сварщики и операторы сельскохозяйственной техники.

Особое внимание уделили профессии педагога. Детям рассказали о ее ключевых преимуществах, таких как возможность постоянного личностного роста, творческая реализация и социальная значимость. Отдельно обсудили и компетенции будущего, необходимые современному учителю, среди которых важное место занимает тайм-менеджмент – умение эффективно планировать время для совмещения учебной нагрузки, внеурочной деятельности и самообразования. Это позволяет снизить уровень стресса, дисциплинирует и помогает находить время для собственных увлечений.

На примере этих специальностей лектор показала, как меняется современный мир и какие навыки, например, тайм-менеджмент и проектное мышление, становятся ключевыми для успеха в любой сфере. Таким образом, лекция позволила участникам осознать важность постоянного саморазвития и гибких компетенций, что поможет школьникам более осознанно подойти к выбору своего профессионального пути.

Во второй части мероприятия школьники приняли участие в профессиональных пробах «Воспитатель дошкольных учреждений», «Преподавание в младших классах».

Во время квиза «Знание.Карьера» ребята познакомились с профессиями будущего, попробовали себя в качестве мемолога, узнали о первых профессиях известных людей.

Профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и Дети».