news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 9 сентября 2023 17:43

В казанском парке хищная птица удивила своим поведением посетителей

Скопировать ссылку
В казанском парке хищная птица удивила своим поведением посетителей
Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Необычное поведение крупной птицы привлекло сегодня внимание жителей Казани, гулявших в одном из парков города. Хищник ярко-пёстрой окраски из семейства ястребиных кружился около прогуливающихся людей, подлетал совсем близко, позволяя себя сфотографировать.

Птенец хищной птицы в казанском парке

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Это птенец канюка, молодой и неопытный. Такие чаще страдают от недоброжелателей — людей, собак, ворон. Вероятно, рядом гнездо», — прокомментировал странное поведение птицы «Татар-информу» профессор, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

Спикер отметил, что канюк обыкновенный или сарыч часто встречается в Татарстане. Однако птенец может погибнуть из-за такого неосторожного поведения. Вместе с тем какая-либо помощь ему не требуется.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Лучше всего спугнуть молодую птицу, чтобы она взлетела повыше на деревья. Однако если слеток будет пищать, то его родители могут неожиданно напасть, чтобы защитить птенца», — добавил Рахимов.

#Экология #птицы #Казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное