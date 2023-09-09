Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В казанском парке хищная птица удивила своим поведением посетителей
Необычное поведение крупной птицы привлекло сегодня внимание жителей Казани, гулявших в одном из парков города. Хищник ярко-пёстрой окраски из семейства ястребиных кружился около прогуливающихся людей, подлетал совсем близко, позволяя себя сфотографировать.
«Это птенец канюка, молодой и неопытный. Такие чаще страдают от недоброжелателей — людей, собак, ворон. Вероятно, рядом гнездо», — прокомментировал странное поведение птицы «Татар-информу» профессор, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.
Спикер отметил, что канюк обыкновенный или сарыч часто встречается в Татарстане. Однако птенец может погибнуть из-за такого неосторожного поведения. Вместе с тем какая-либо помощь ему не требуется.
«Лучше всего спугнуть молодую птицу, чтобы она взлетела повыше на деревья. Однако если слеток будет пищать, то его родители могут неожиданно напасть, чтобы защитить птенца», — добавил Рахимов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»