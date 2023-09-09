В казанском парке хищная птица удивила своим поведением посетителей

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Необычное поведение крупной птицы привлекло сегодня внимание жителей Казани, гулявших в одном из парков города. Хищник ярко-пёстрой окраски из семейства ястребиных кружился около прогуливающихся людей, подлетал совсем близко, позволяя себя сфотографировать.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Это птенец канюка, молодой и неопытный. Такие чаще страдают от недоброжелателей — людей, собак, ворон. Вероятно, рядом гнездо», — прокомментировал странное поведение птицы «Татар-информу» профессор, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

Спикер отметил, что канюк обыкновенный или сарыч часто встречается в Татарстане. Однако птенец может погибнуть из-за такого неосторожного поведения. Вместе с тем какая-либо помощь ему не требуется.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Лучше всего спугнуть молодую птицу, чтобы она взлетела повыше на деревья. Однако если слеток будет пищать, то его родители могут неожиданно напасть, чтобы защитить птенца», — добавил Рахимов.