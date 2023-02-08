В казанском парке Урицкого экоактивисты проведут сбор вторсырья

12 февраля в парке им.Урицкого в Казани пройдет акция по сбору вторсырья. Волонтеры будут принимать стекло, твердый полипропилен РР-5, PS-6 полистирол, пенопласт, блистеры от лекарств, бумажные яичные лотки, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Экоактивисты не будут принимать мягкий пластик, в том числе фольгированный, зубные щетки, технический и листовой ПЭТ, пластиковые карты и игрушки, органику. Узнать о том, как подготовить вторсырье к сдаче, можно по ссылке.

На акции также примут корм для животных и рыб, горшки для цветов, винные пробки (не пластиковые), рабочие пульверизаторы, трехлитровые банки, искусственные елки, настольные игры, палочки для суши.

Мобильный пункт по приему вторсырья будет работать с 10.00 до 12.00.