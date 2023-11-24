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В казанском парке «Светлая долина» открылся образовательный павильон
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Фото: https://t.me/parkikazani
Образовательный павильон появился в парке «Светлая долина» в Советском районе Казани. Теперь горожане смогут посещать здесь мастер-классы, семинары, тренинги, арт-терапии и другие мероприятия, сообщает Дирекция парков и скверов.
Первым мероприятием, которое пройдет на площадке, станет тренировка по кундалини-йоге. Она состоится завтра в 10.00, необходима предварительная запись. На тренировку нужно принести коврик.
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