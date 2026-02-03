В казанском парке «Россия – Моя история» состоится показ сериала «Государь» о Петре I

Кадр со съемок сериала «Государь»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, казанский исторический парк «Россия – Моя история» станет частью всероссийского офлайн-показа восьмисерийного фильма «Государь» о Петре I. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Кинособытие приурочено ко дню смерти последнего русского царя и первого российского императора – он скончался 28 января (8 февраля по новому стилю) 1725 года в Санкт-Петербурге. Проект «Россия – Моя история» стал партнером сериала «Государь».

Многосерийный фильм, посвященный трем десятилетиям жизни Петра I, создали Национальный фонд развития гуманитарного знания «Перспектива», Первый канал, Okko, Продюсерский центр «12» и кинокомпания «Глобус-фильм» при поддержке Института развития интернета. Автор концепции – митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), идейный вдохновитель проекта «Россия – Моя история». За прошедшие полгода сериал «Государь» занял третье место среди пяти самых популярных телесериалов в стране.

При написании сценария авторы опирались на труды историков Сергея Соловьева, Николая Павленко и Николая Устрялова, рассказал режиссер Сергей Гинзбург. «История строится вокруг ключевых решений Петра, которые меняли и его самого, и страну. Мы стремились показать живого человека, естественно, не обошли стороной и личные моменты», – пояснил он.

«Нам было важно пробудить интерес к личности, к ее изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну. Что это был за человек? Какой он был? Что им двигало?» – добавил кинематографист.

Жизнь Петра на экране воплотил Константин Плотников («Король и Шут», «Калимба»), впервые сыгравший исторического деятеля. В образе ближайшего соратника царя Александра Меншикова предстал Евгений Ткачук («Лихие», «Король и шут»). В сериале также снялись Светлана Колпакова (царевна Софья), Наталья Суркова (царица Наталья Кирилловна, мать Петра I), Сергей Угрюмов (Василий Голицин), Александр Обласов (Лев Нарышкин, дядя Петра I) и другие.

Всероссийский офлайн-показ сериала «Государь» пройдет на киноплощадках мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история» в день памяти Петра I. Кинособытие увидят в 25 городах, в том числе на воссоединенных территориях.

Эпоха Петра Великого представлена в мультимедийных исторических парках «Россия – Моя история» в рамках постоянно действующей экспозиции «Романовы».

Показы будут начинаться в 11 часов утра. Вход свободный.