В казанском парке «Россия – Моя история» расскажут об исторической роли кошек

Фото предоставлено парком «Россия – Моя история»

В субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, казанский мультимедийный парк «Россия – Моя история» организует программу «Кошачьи истории», приуроченную к Международному дню кошек. Для посетителей подготовили экскурсию о знаменитых кошках в истории России, квест по легендам о Казанском коте и викторину по мифам и былинам Древней Руси, сообщает пресс-служба парка.

На 12 часов намечена тематическая экскурсия «Кошки, вошедшие в русскую историю». Посетители узнают, как кошки стали частью важнейших событий отечественной истории. В частности, экскурсоводы расскажут о казанских котах, которых по указу императрицы Елизаветы Петровны в XVIII веке отправили в Санкт-Петербург для борьбы с мышами в Зимнем дворце. Кроме того, посетители познакомятся с образом первой кошки и известными котами русских монархов, а также выяснят, когда именно домашние питомцы появились на Руси.

Позднее, в 13 часов, состоится квест «Сказки Казанского кота». Записавшихся на него ждет сложный маршрут по экспозиции, где необходимо выполнить задания на внимательность и смекалку, разгадать загадки, связанные с историей Волжской Булгарии и образом знаменитого Казанского кота, а также собрать подсказки, которые помогут раскрыть финальную тайну. Программа рассчитана на семейное участие и позволит познакомиться с историей города через игровые задания и интерактивные экраны.

Затем, в 14 часов, будет организована викторина «Мифы и былины Древней Руси». Состязающимся предстоит определить, где обитали леший, водяной и кикимора, какую роль отводили домовому и почему встречами с этими существами объясняли странные звуки, исчезновения вещей и опасности леса или воды. Викторина покажет, какие страхи, бытовые привычки и представления предков нынешних россиян стали основой знакомых сказочных образов.