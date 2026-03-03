В казанском парке «Россия – Моя история» пройдут мероприятия по случаю 8 Марта

В казанском историческом парке «Россия – Моя история» по случаю Международного женского дня 7 и 8 марта представят тематическую программу. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Цикл мероприятий включает экскурсии об истории семьи и выдающихся женщинах России, викторину по славянской мифологии и мастер-класс по древнерусской каллиграфии. На протяжении месяца в мультимедийном комплексе будет работать фотозона с возможностью получить символическое предсказание от исторических личностей.

На 12 часов намечено начало платной тематической экскурсии «Брак и семья в Древней Руси», посвященной традициям сватовства, свадебным обрядам и правовому положению женщины в разные исторические периоды. Гости экскурсии узнают, как заключались браки до Петровских реформ, какие нормы закреплял «Домострой», какую роль играло приданое и почему венчание было не только религиозным, но и общественно значимым актом.

В 13 часов начнется бесплатная викторина по славянской мифологии и весенним праздникам. Участникам зададут вопросы о мифологических персонажах – от кикиморы до Ярилы, о традициях Масленицы, об обрядах встречи солнца и о символике весны в народной культуре.

Еще одна платная экскурсия, «Знаменитые женщины в истории России», начнется в 14 часов. На ней уделят внимание святой княгине Ольге, императрице Екатерине II, великой княгине Софье Палеолог, а также научным и культурным деятелям, чьи решения и открытия повлияли на развитие государства. Экспозиция продемонстрирует, как менялась роль женщины в политике, науке и общественной жизни.

На 15 часов намечен платный мастер-класс по древнерусской каллиграфии «Весенняя Буквица». Там расскажут об уставном письме и особенностях оформления рукописных книг, а также создадут декоративную буквицу пером и чернилами по образцам древнерусских орнаментов.

Чтобы посетить мероприятия, необходима предварительная запись.