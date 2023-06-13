В казанском парке проведут бесплатные тренировки по баскетболу с УНИКСом

На стритбол-площадке казанского бульвара «Ак чәчәкләр» стартуют бесплатные тренировки по баскетболу. Проводить их будет тренер детско-юношеской баскетбольной лиги УНИКС Кирилл Прокофьев, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Следующая тренировка пройдет 14 июня в 17.00. Присоединиться к ней смогут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. После этого занятие проведут для детей от 10 до 14 лет – оно пройдет 16 июня в 10.00. А 19 июня в 17.00 –вновь пройдет тренировка для юных баскетболистов 14-18 лет.

При себе ребятам необходимо иметь справку о допуске к занятиям спортом – ее нужно показать тренеру. Зарегистрироваться на тренировку можно по ссылке.