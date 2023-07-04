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В казанском парке пройдет бесплатный показ «Самой обаятельной и привлекательной»
6 июля в казанском парке «Крылья Советов» можно бесплатно посмотреть фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Кинопоказ пройдет в рамках проекта «Ретрочетверг», сообщает в своем телеграм-канале городская Дирекция парков и скверов.
Присоединиться к мероприятию также смогут слабовидящие и слепые люди. Для них организуют тифлокомментирование, предоставят наушники и дополнительный рассказ о визуальной составляющей фильма, а для зрителей с нарушениями слуха — субтитры.
Показ начнется в 21.00.
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