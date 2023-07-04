В казанском парке пройдет бесплатный показ «Самой обаятельной и привлекательной»

6 июля в казанском парке «Крылья Советов» можно бесплатно посмотреть фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Кинопоказ пройдет в рамках проекта «Ретрочетверг», сообщает в своем телеграм-канале городская Дирекция парков и скверов.

Присоединиться к мероприятию также смогут слабовидящие и слепые люди. Для них организуют тифлокомментирование, предоставят наушники и дополнительный рассказ о визуальной составляющей фильма, а для зрителей с нарушениями слуха — субтитры.

Показ начнется в 21.00.