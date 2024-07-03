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В казанском Парке Победы возложили цветы в честь Дня независимости Беларусии
В Парке Победы торжественно возложили цветы в честь Дня независимости Республики Беларусь – главного праздника белорусской государственности, который празднуют каждый год.
Данный праздник объединяет всех, кто чтит славную историю своей Родины и верит в ее достойное будущее. Он является воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества и величия духа, символом единства, благополучия и процветания государства.
С приветственным словом выступили представитель Республики Беларусь в России и в городе Казани Виктор Щетько и министр культуры РТ Ирада Аюпова.
«Эта дата важна не только для беларусов, но и для россиян, поскольку ценой огромных человеческих потерь ковалась тогда победа. У меня на фронте погибли два деда. Мой дедушка прошел всю войну до Кёнигсберга, награжден тремя орденами, множеством медалей. Моя бабушка прошла конслагер Озаричи», – рассказал Шитько.
Аюпова добавила, что еще 10 лет назад невозможно было представить, чтобы в мире кто-то пытался оправдать фашизм.
«Очень хочется верить, что фашизм будет уничтожен полностью, навсегда, не оставит никаких следов о той бесчеловечной жестокости, которой была ознаменована вся Вторая мировая война. Еще раз от всей души поздравляю братский белорусский народ», – сказала она.
После возложения цветов выступили Элина Абызова со стихотворением Янки Купалы «Моя молитва», актриса арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Айгуль Хабибулина со стихотворением Расула Гамзатова «Журавли», актриса арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Зиля Бикбова с произведением Марселя Галиева, также прозвучала песня «Спадчына» Янки Купалы.
Также в этот знаменательный день наградили тех, кто внес свою лепту в сохранении мира и согласия, в сохранении белорусской культуры и белорусских традиций. Памятной медалью в честь 80-летия освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков наградили:
генерал-майору в отставке Ахату Юлашеву,
подполковнику в отставке, участнику боевых действий в Афганистане Александру Полякову,
председателю общественной организа-ции белорусов г. Казани «Спадчына» Сергею Маруденко,
члену организации «Спадчына» Софье Вельтман.
Мероприятие завершилось памятной фотографией.
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