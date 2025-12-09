В казанском парке Победы возложили цветы в честь Дня героев Отечества

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, в День героев Отечества, у мемориала Славы в казанском парке Победы состоялась традиционная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В памятном мероприятии приняли участие представители руководства республики, ветераны, общественники, сотрудники силовых структур и молодежь.

Под звуки торжественного марша к колоннаде мемориала Славы проследовала колонна участников. Возглавил церемонию первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

Вместе с ним память защитников Родины почтили Герои Российской Федерации и Социалистического Труда, ветераны боевых действий и специальной военной операции, представители поисковых отрядов, «Юнармии» (26 активистов), «Молодой гвардии» (30 активистов), а также родственники военнослужащих.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Серебряный волонтер, член Союза ветеранов РТ Людмила Макарова, родившаяся в 1941 году, рассказала о своих чувствах.

«Я дитя войны, и поэтому для меня все эти события, возложение цветов возле Вечного огня – это святое дело. Я помогаю нашим воинам в СВО в силу своих возможностей. Мной движет чувство добра, верности нашей Родине, любви к нашим воинам, которые защищают нас. Я по натуре альтруист. Когда я делаю добро, я получаю сама от этого удовольствие», – заявила волонтер.

После минуты молчания к подножию монумента были возложены венки и цветы.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»