В казанском парке Победы возложили цветы в честь Дня героев Отечества
Сегодня, в День героев Отечества, у мемориала Славы в казанском парке Победы состоялась традиционная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В памятном мероприятии приняли участие представители руководства республики, ветераны, общественники, сотрудники силовых структур и молодежь.
Под звуки торжественного марша к колоннаде мемориала Славы проследовала колонна участников. Возглавил церемонию первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
Вместе с ним память защитников Родины почтили Герои Российской Федерации и Социалистического Труда, ветераны боевых действий и специальной военной операции, представители поисковых отрядов, «Юнармии» (26 активистов), «Молодой гвардии» (30 активистов), а также родственники военнослужащих.
Серебряный волонтер, член Союза ветеранов РТ Людмила Макарова, родившаяся в 1941 году, рассказала о своих чувствах.
«Я дитя войны, и поэтому для меня все эти события, возложение цветов возле Вечного огня – это святое дело. Я помогаю нашим воинам в СВО в силу своих возможностей. Мной движет чувство добра, верности нашей Родине, любви к нашим воинам, которые защищают нас. Я по натуре альтруист. Когда я делаю добро, я получаю сама от этого удовольствие», – заявила волонтер.
После минуты молчания к подножию монумента были возложены венки и цветы.
Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»