В казанском парке Победы проведут соревнования по авиамоделированию

10 сентября в казанском парке Победы пройдут открытые соревнования по авиамодельному спорту «неДетская авиация-2022». Участие в них примут татарстанские школьники в возрасте от 7 до 18 лет с начальным опытом пилотирования радиоуправляемых авиамоделей.

Старты пройдут в классе радиоуправляемых моделей F5D. В личном первенстве ребята поборются в двух возрастных категориях: младшей (до 14 лет) и старшей (от 15 до 18 лет).

Командные зачеты состоятся в общей возрастной группе.

Регистрация на соревнования продлится до 30 августа, дДля участия необходимо заполнить заявку и направить ее на почту: yml@tpidea.ru, сообщает организатор – технопарк «Идея».

