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Ру Тат
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9 мая 2021  12:22
Егор Никитин

В казанском Парке Победы прошел праздничный парад школьников-юнармейцев

В казанском Парке Победы прошел праздничный парад школьников-юнармейцев
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В казанском Парке Победы состоялся праздничный парад юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников города. Участники торжества продемонстрировали гостям парка свои строевые навыки. 

Перед началом парада к школьникам обратился руководитель Управления образования Казани Ирек Ризванов. Он поприветствовал участников торжества на татарском и русском языках и поздравил всех с днем Великой Победы. 

По словам Ризванова, современное молодое поколение активно перенимает лучшие качества своих дедов и прадедов — доблесть, отвагу и преданность Родине. Он напомнил, что война пришла на порог, когда многие из сегодняшних ветеранов были еще подростками. Но это не помешало им защитить родную страну и свой дом от агрессора. 

«Благодаря нашим дедам и прадедам, их героическому подвигу сегодня мы имеем мирное небо над головой. И этого мы никогда не забудем. Сложно представить, что они встретили войну в вашем возрасте 12-17 лет — будучи школьниками и детьми», — обратился к школьникам Ирек Ризванов.

Он добавил, что главная задача, которая ложится на плечи молодежи сегодня, заключается в сохранении памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради Победы. И участники казанских военно-патриотических молодежных движений с честью выполняют этот долг.

«Благодарю каждого из вас за участие в этом масштабном, необыкновенном мероприятии. Уверен — мы передадим это чувство ответственности, патриотизма и любви к родине последующим поколеним», — резюмировал Ирек Ризванов.

По окончании официальной части мероприятия стартовала церемония награждения лучших строевых отрядов среди казанских школ.

Автор фото: Салават Камалетдинов

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