В казанском парке Победы почтили память жертв террористических актов

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, региональное отделение Молодой гвардии Единой России при поддержке аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан организовало торжественную церемонию возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы в Казани.

В этот день вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Организаторы мероприятия напомнили участникам, что одна из основных задач в наше время — это противодействие идеологии терроризма, а также выразили слова благодарности бойцам СВО, которые, рискуя жизнью, борются с националистическими формированиями.

Минутой молчания была выражена скорбь по погибшим и отдано почтение сотрудникам силовых структур, борющихся за наши жизни и свободу.

«Сегодняшнее возложение цветов стало символом единства и осознания нашей общей ответственности. Молодежные помощники – это та сила, которая должна уметь не только говорить, но и действовать, формируя культуру безопасности в обществе», — поделился руководитель Конкурса молодежных помощников руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Тимур Сабирзянов.

Всего в мероприятие приняло участие более 250 человек из числа учащихся образовательных учреждений, активисты Движения первых, Академии творческой молодежи и Молодой гвардии Единой России, представители органов исполнительной власти и правоохранительных органов, депутаты Государственного Совета Республики Татарстан.