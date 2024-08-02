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В казанском парке Победы началось празднование дня ВДВ
Сегодня в России празднуют 94-летие со дня образования Воздушно-десантных войск РФ. Торжественный митинг в честь этого события стартовал в парке Победы в Казани.
Празднование началось с выноса знамени, после чего прозвучали государственные гимны.
Вскоре представители боевого братства выйдут на сцену и произнесут приветственные слова и напутствия собравшимся. После этого десантники почтят память погибших товарищей, возложив цветы к Вечному огню.
По сложившейся традиции, на празднование Дня Воздушно-десантных войск собрались несколько сотен человек. Они пришли в тельняшках, голубых беретах и с флагами. После официальной части мероприятия каждый из них отправится отмечать праздник в кругу своих близких и друзей.
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