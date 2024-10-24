В казанском парке Петрова появились площадки для детей разных возрастов

Фото: мэрия Казани

В казанском парке Петрова завершено строительство двух детских площадок общей площадью 805 квадратных метров. Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.

Игровая зона, предназначенная для самых маленьких посетителей, уже открыта. Вторая — для школьников — начнет работать позднее. В настоящее время рабочие завершают ее оснащение.

На территории разместились 16 игровых элементов, изготовленных из пластика, нержавеющей стали и дерева. Это в том числе горка, песочная станция, развивающий стол и лазательный комплекс, различные виды качелей. Для безопасности посетителей на площадках уложено песчаное и резиновое покрытие, а навигацию облегчат информационные стенды.

Кроме того, в общественном пространстве появилась уличная мебель и урны. Территория освещена — для этого здесь установили светоточки на 13 опорах. Обновлено 209 квадратных метров тротуаров, еще на 885 квадратных метрах уложена плитка.

В исполкоме отметили, что посетители парка могут воспользоваться двумя новыми входами, которые находятся со стороны улицы Богатырева.

В 2024 году благоустройство охватило площадь в 5,5 тысячи квадратных метров. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.