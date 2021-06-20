В казанском парке Манзара состоится необычный субботник

Необычный субботник пройдет 20 июня в казанском парке Манзара. Его участники будут бегать трусцой и собирать мусор, сообщает пресс-служба фонда «Институт развития городов РТ».

«Приглашаем вас на плоггинг, который пройдет 20 июня в 11 часов утра в парке „Манзара“, точка сбора — ресторан „Круиз“. Субботник в формате „плоггинга“ заключается в том, что его участники будут собирать мусор во время бега трусцой. После забега планируется раздельный сбора мусора от движения „Экологично“», — сказано в сообщении.

Плоггинг пройдет в ходе реализации проекта Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки, запущенного по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.