В казанском парке «Кырлай» обновят колесо обозрения

В казанском парке аттракционов «Кырлай» проводится обновление колеса обозрения, для чего с него сняли кабинки для покраски и реставрации. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» арт-директор парка Эльвира Хайрутдинова.

«Точная дата окончания работ пока неизвестна, однако к открытию нового сезона все работы по реставрации аттракциона будут завершены», — поделилась арт-директор.

Хайрутдинова добавила, что помимо колеса обозрения обновление коснется еще ряда аттракционов. При этом она не стала говорить, каких именно, чтобы не портить сюрприз гостям, который посетят «Кырлай» с открытием нового сезона.

Сезон работы парка аттракционов в этом году завершился 4 октября. Точная дата начала нового сезона пока неизвестна, однако из опыта прошлых лет можно ожидать, что он начнется в последнем месяце весны.