В казанском парке «Крылья Советов» уличные показы завершатся лентой «Старики-разбойники»

Завтра, 8 сентября, в казанском парке «Крылья Советов» пройдет последний в этом сезоне кинопоказ на свежем воздухе в рамках проекта «Ретро-четверг», сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Последним фильмом на летней сцене в этом году станет картина «Старики-разбойники». Кинолента 1971 года рассказывает о следователе, который становится преступником, чтобы не уходить на пенсию.

Сеанс начнется в 19.30, вход свободный. Казанцев просят одеться потеплее. Посетители смогут взять пуфики и пледы на время кинопоказа.