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В казанском парке «Крылья Советов» пройдет акция по пристройству собак
В Казани, в парке «Крылья Советов», в предстоящую субботу состоится очередная благотворительная акция «Лапа дружбы», благодаря которой казанцы смогут приютить понравившуюся собаку. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Ветеринары и кинологи проведут консультации. Посетители смогут принять участие в мастер-классе в интерактивной зоне «Юный ветеринар», осмотреть стенд приюта «Зоозабота». Кроме того, жители и гости города смогут сделать пожертвование и передать корм, пеленки, миски и наполнители.
Состоится благотворительная ярмарка, на которой хозяева четвероногих питомцев смогут обменяться ненужной амуницией или приобрети товары и лакомства.
Мероприятие продлится с 12:00 до 16:00.
С некоторыми из собак казанцы могут познакомиться по ссылке. Перед передачей четвероногого друга потенциальному хозяину нужно будет пройти обязательное собеседование у кинолога. Собак отдают по договору, поэтому при себе нужно иметь паспорт.
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