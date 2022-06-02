В казанском парке «Крылья Советов» открывается сезон уличных кинопоказов

Сегодня, 2 июня, в казанском парке «Крылья Советов» начинается сезон кинопоказов под открытом небом. Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

В течение всего лета желающие смогут увидеть шедевры отечественного кинематографа.

Сегодня на летней эстраде «Ракушка» состоится показ фильма Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», вышедшего в 1964 году. Начало сеанса запланировано на 21.00.

Во время кинопоказа можно будет взять пуфики и пледы.