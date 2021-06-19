В это воскресенье, в 9.30, в казанском парке им. Урицкого пройдет праздник, посвященный Международному дню отца. Любой желающий может принять участие в мероприятии, вход свободный.

Откроет мероприятие уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец — она поздравит пап с праздником и примет участие в программе, подготовленной организаторами.

«Главная идея праздника — привлечение подростков к здоровому образу жизни, занятиям спорту, привитие навыков достижения целей, демонстрация положительного примера отца», — отмечает пресс-служба омбудсмена.

Так, участники программы смогут посоревноваться в беге, футболе, баскетболе, стрельбе из лука, шахматах, а также покажут свои навыки по надеванию ОЗК и противогаза. Также пройдут мастер-классы по актерскому мастерству и блогерству, квесты и игры на командообразование.

В 9 часов утра начнется спецпрограмма — комплексная пятичасовая тренировка для подростков в игровой форме. С ребятами будут работать опытные тренеры, инструкторы проекта «Рожденный быть мужчиной», представители МЧС, спецназа и многих других.

Регистрацию на спортивную программу для подростков 12-16 лет нужно пройти по ссылке. Для участников соревнований предусмотрен обед, памятная фотосессия, вручение наград и призов.