Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В казанском парке Горького открылась выставка движения «Профессионалы»
В казанском центральном парке культуры и отдыха им.Горького открыта выставка, посвященная движению «Профессионалы».
На территории общественного пространства появились информационные стенды. На них указаны сведения о победителях отборочного (межрегионального) этапа чемпионата 2023 года. Также здесь можно узнать, какие образовательные организации занимались подготовкой молодых людей. Увидеть выставку можно в течение месяца.
Как сообщает Центр развития профкомпетенций Татарстана, в скором времени стартует новый чемпионатный цикл. Подробнее о движении и как присоединиться к нему, можно узнать на сайте.
Фото: Центр развития профессиональных компетенций Татарстана
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»