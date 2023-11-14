В казанском парке Горького открылась выставка движения «Профессионалы»

В казанском центральном парке культуры и отдыха им.Горького открыта выставка, посвященная движению «Профессионалы».

На территории общественного пространства появились информационные стенды. На них указаны сведения о победителях отборочного (межрегионального) этапа чемпионата 2023 года. Также здесь можно узнать, какие образовательные организации занимались подготовкой молодых людей. Увидеть выставку можно в течение месяца.

Как сообщает Центр развития профкомпетенций Татарстана, в скором времени стартует новый чемпионатный цикл. Подробнее о движении и как присоединиться к нему, можно узнать на сайте.

Фото: Центр развития профессиональных компетенций Татарстана